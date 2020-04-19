İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Gençlik Merkezleri günlük 2 bin 500 adet siperlik maske üretiyor

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında ‘Sağlık için üreten gençlik’ sloganıyla her gün 2 bin 500 adet yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında ‘Sağlık için üreten gençlik' sloganıyla her gün 2 bin 500 adet yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'nün talimatıyla başlanılan siperlik maske üretimi çok sayıda personel ve antrenör tarafından yapılıyor. Günlük üretilen maskeler Sağlık İl Müdürlüğü'ne, PTT'ye, Belediyeye, Emniyet Müdürlüğü'ne ve sağlık ocaklarına dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.