Niğde Hizmet-İş Sendikasında imza kampanyasına destek

Hizmet İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Dilekçelerimiz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere her iki kuruma da Konfederasyonumuz tarafından iletilecektir. İşçi arkadaşlarımızın bu imza kampanyasına katılması konusunda iş yerlerimizde bilgilendirme çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Sendika Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Hak -iş Konfederasyonu/Hizmet iş Sendikamızın öncülüğünde tüm Türkiye genelinde enflasyon farkının kadroya geçen işçilerimize de yansıtılması için imza kampanyası başlatılmıştır. Dilekçe örneklerimiz işyeri temsilcilerimizde de mevcut olup sendika başkanlığımız olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan beyde bu konuyla alakalı olarak 8 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u makamında ziyaret etti. Ziyaret programında, çalışma hayatının sorunları ve çözüm yollarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taşerondan kadroya geçişin emektarı mimarı Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan, Bakan Selçuk'a kamuda taşeron şirketlerde çalışırken kadro alan ve KİT'lerde çalışıp kadro alamayan üyelerimize 2019 yılı ocak ayından itibaren 2018 yılı enflasyonu oranında (%20.30) zam yapılması talebini iletti” şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Dilekçelerimizde belirtildiği gibi, kadroya geçen işçilerin ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce yüksek hakem kurulu tarafından bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde % 4 olarak belirlenmiştir. Bu ücret zamları ve sosyal haklar, yüksek hakem kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyorum. Çünkü enflasyon (tüfe oranı) 2018 yılı sonu itibariyle %20,30 olarak açıklanmıştır. Bu nedenle satın alma gücümüzün büyük bir kısmını kaybetmiş durumdayız. Hükümetimizin çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, biz işçilerin enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış yapılmasını talep ediyoruz” dedi.