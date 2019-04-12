Niğde İl Genel Meclis Başkanı yeniden Bülent Küçüktuna oldu

Toplantıda İl Genel Meclis başkanlığı seçimi yapıldı. Yapılan seçimlerde 19 meclis üyesinin bütün oylarını alan Bülent Küçüktuna yenide Meclis Başkanlığına seçildi.

Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna: “19 Meclis üyesinin 19'nunda desteğini ve güveniile bu koltuğa oturmak hem büyük mutluluk verici hem de üzerimize büyük bir sorumluluk yüklüyor onun bilincindeyiz. İnşallah hep birlikte el ele verip Niğdemiz için ülkemiz için güzel hizmetler yapmayı rabbim yapmayı nasip eder. Biz 5 yıl geçen dönem bu mecliste görev yaptık. Büyük bir uyum içerisinde çalıştık. İl Genel Meclisi olarak 81 ilden 50 tanesinde il genel meclisi var. Bakanlığımız yapmış olduğu istatistiklerde ve incelemelerde her zaman Niğde ilimiz ilk 3 il arasında yer alan çalışmalar yapan başarılı bir il özel idaresi ve il genel meclisi oldu. Uyum ve özveri ile çalışmayla bu başarıyı elde ettik” diye konuştu.