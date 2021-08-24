Niğde İl Jandarma Komutanlığına Nihat Özkök atandı

Resmi Gazetede yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda çok sayıda İl jandarma komutanının görev yeri değiştirildi.

Resmi Gazetede yayınlanan kararlara göre, Niğde İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nihat Özkök, yeni Niğde İl Jandarma Komutanı olarak atandı. İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ise Karabük İl Jandarma Komutanı oldu.