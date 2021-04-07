Niğde Kale Projesi'nde Hak Sahiplerine Ödemeler Devam Ediyor

Niğde Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yürütülen Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi'nde hak sahiplerine anlaşma bedellerinin 2. kısım ödemelerine başlandı.

Şehrimizin en önemli tarihi yerlerinden olan Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projemizde kamulaştırma süreci devam ediyor. Hak sahiplerine 2. etap ödemeler yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda; yapılan uzlaşma çalışmaları çerçevesinde anlaşma sağlanan hak sahiplerine kamulaştırma bedelleri Ziraat Bankası Niğde Şubesi'nde isimlerine açılan hesaplara yatırılmıştır.

Niğde Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi alanında anlaşma yapılan ve tapu devri gerçekleştirilen 2. etaptaki hak sahiplerinin nakit uzlaşma bedelleri TOKİ tarafından ödenmeye başlandı. Ödemeler ile ilgili vatandaşlara SMS ile bilgilendirme sağlanmaktadır'' denildi.