Niğde Katı Atık Birlik Başkanı Emrah Özdemir Oldu

Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği meclisi 1. Olağan Meclis toplantısı 30 Nisan 2019 Salı günü saat: 16.00'da Belediye meclis salonunda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği'ne bağlı üye Belediye Başkanlarının ve meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği meclis toplantısında açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından Birlik Başkanı Seçimi, birlik Başkan vekili, Birlik Katip Üye seçimi, Birlik Encümen Üye seçimi ve Birlik Plan Bütçe Komisyon seçimi yapıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Birlik Başkanı seçilmesinin ardından, 2018 yılı kesin hesabın görüşülmesi, Araç Kiralama hizmet alımı için birlik başkanına yetki verilmesi, Bağlama ve Dündarlı Belediyesinin Birliğe üyeliği ve 2018 mali yılı faaliyet raporu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

NİĞKADBİR Başkanlığına seçilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Birlik Başkanı olarak teveccüh gösterip seçmiş olmalarından dolayı birlik üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte hem şehrimiz için hem de birliğimiz için hayırlı çalışmalara imza atacak olmayı ümit ediyorum. Çevremiz ve ilimiz adına Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği önemli bir birlik. Bu vesile ile ilimizde seçilen Tüm Belediye Başkanlarımıza ve ekiplerine çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.