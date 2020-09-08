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Niğde KOM'dan 4 ayrı adrese operasyon: 32 cep telefonu ele geçirildi

Niğde’de polis ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Niğde'de polis ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda çeşitli markalarda kaçak 38 cep telefonu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan, piyasaya süren, haksız kazanç elde ederek devletimizi vergi kaybına uğratan işletmelere yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 iş yeri 1 ev olmak üzere 4 ayrı yerde yapılan aramalarda çeşitli markalarda 32 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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