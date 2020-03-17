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Niğde, Mart ayında beyaza büründü

Niğde’de bu sabah saatlerinde yağan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar güne Mart karı sürpriziyle uyandı.

Niğde'de bu sabah saatlerinde yağan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar güne Mart karı sürpriziyle uyandı.


Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Niğde'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah kenti beyaza bürüdü. Evlerinden işe gitmek için çıkan Niğdeliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı sonrasında oldukça şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, çiçek açan meyve ağaçlarının don vuracağını söyledi.


Esnaf Murat Bilgiç, "Dükkanı açtık ancak soğuk ve koronavirüs nedeniyle sokaklarda fazla insan gezmiyor. Allah yardımcımız olsun, inşallah bu sıkıntıları da atlatırız" temennisinde bulundu.

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