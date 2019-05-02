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Niğde merkezli 3 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen definecilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Niğde merkezli, Nevşehir ve Kayseri illerinde izinsiz kazı yapanlara yönelik tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İ.S., F.B., S.Ö., A.S. ve H.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Firarda olan H.B.'nin ise yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet fişek, duvar kırıcı, metal dedektörü, elle çizili kroki, cam kavanoz içerisinde civa olduğu değerlendirilen madde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halka ve vazo, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçacıklar, 4 adet sikke ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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