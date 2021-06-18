Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik yaptığı çalışmada Niğde merkezli Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Ankara ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, başka kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

Örgüt elemanlarının kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internet aracılığıyla satışa çıkarılan tır, dorse ve çekici gibi araçları ilan veren vatandaşlarla iletişime geçerek karşılıksız çeklerle bu araçları satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları tespit edildi.

Dün mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Dün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden İ.K., E.Ç., B.G. ve A.A., tutuklandı. Operasyon kapsamında yakalanan 14 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.