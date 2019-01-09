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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyede

Niğde merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri aktif görevde uzman çavuş, ikisi ihraç edilen asker ve üçü eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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