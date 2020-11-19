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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin şüphelilerden 7’si daha adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin şüphelilerden 7'si daha adliyeye sevk edildi.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.


FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 emniyet mensubu, önceki gün Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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