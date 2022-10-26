Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genel Sekreterliğinde değişim

Dr. Nafiz Tok Genel Sekreter Vekilliği görevini, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen törenle Abdulgani Özkan'a devretti.

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Prof. Dr. Nafiz Tok'un Genel Sekreter Vekilliği görevini büyük bir özveriyle yürüterek önemli işler başardığını ifade ederek “Genel Sekreter Vekilimiz Abdulgani Özkan da yine aynı gayret ve çabayla Üniversitemize değer katmış bir çalışma arkadaşımız. Genel Sekreter Vekilliği görevini onun da hakkıyla sürdüreceğine eminim. Prof. Dr. Nafiz Tok hocamız bizimle Rektör Yardımcısı olarak yoluna devam edecektir. Tüm Üniversite camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Devir teslim töreni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok'un ve Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan'ın, kendilerine verilen yeni görevlerde Üniversitenin gelişimi için aynı gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtmeleriyle devam etti.

Tören, günün anısına çiçek takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.