Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Teknofest'den ödüllerle döndü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversiteleri öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) başarılarla döndü.

Akademik danışmanlığını Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Timurkutluk'un yaptığı ve Araş. Gör. Tolga Altan ile öğrenciler Serdar Balçın, Ümit Kılıç, Sezer Bulut, Barış Kaya, Melihcan Altan ve Alp Emre Özcan'dan oluşan "Albatros" takımı, "HUMA" isimli İnsansız Hava Aracıyla (İHA) katıldıkları TEKNOFEST'te düzenlenen 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışında, Sabit Kanat kategorisinde Performans Ödüllerinde dünya ikinciliği elde etti ve TUSAŞ Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Remzi İnan'ın katkılarıyla öğrencilerin hazırladığı yerli batarya yönetim sistemi tasarlanarak üretilen elektrikli araç "Kızıl Elma" Teknik Tasarım Ödülünün sahibi olurken Savunma Sanayi Başkanlığının düzenlendiği İnsansız Kara Aracı yarışlarında ise insansız kara aracı "Eslemnur" Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, yarışamaya katılan öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti.

TEKNOFEST'te üniversite olarak üç kategoride yarışlara katılım sağlandığını belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası yarışmada elektrikli aracın Teknik Tasarım Ödülü aldıklarını, Savunma Sanayi Bakanlığının düzenlediği İnsansız Kara Araçları yarışmasında ise Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Kar, öğrencilerin, İnsansız Hava Araçları yarışlarında sabit kanatlılarda dünya ikinciliği elde ettiğini aktararak şunları söyledi: "Ayrıca insansız hava aracı takımındaki iki öğrenciye TUSAŞ'tan iş alma teklifi geldi. Takımdaki diğer öğrencilere de staj imkanı sağlandı. Ulusal ve uluslararası iş dünyasındaki işletmelerde iş bulmanın yolu, öğrencilerin etkinliklere katılarak kendilerini göstermeleri ve derece kazanmalarından geçiyor. Öğrencilerin başarılarının kalıcı olması için Bilgi İşlem Dairemiz bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerimizin başarılarının kalıcı olması ve diğer öğrencilere örnek olması açısında her yıl katılınılan etkinlikler ve derecelere yönelik internet sayfasında öğrenci projeleriyle ilgili özel bir alan oluşturacağız. Her zaman öğrencilerimizin arkasındayız. Bu çalışmalar kolay değil. Öğrencilerimiz gece gündüz çalıştılar ama bu çalışmanın karşılığını okulda ve sonrasında alacaklarını düşünüyorum. Öğrencilerimizi ve destek veren danışman hocalarını tebrik ediyorum”