Niğde otogarında Koronavirüs yoğunluğu

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen Üniversite öğrencileri Niğde Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Niğde'de şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı. Akşam bilet bulamayan öğrenciler firmaların ek sefer çıkarmasıyla bilet bulmaya başladı. Tatil kararının yerinde olduğunu dile getiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi Kadriye Mıstanoğlu, "3 haftalık bir tatil verildi. Bende memleketim Antalya'ya gidiyorum. Daha sağlıklık olmak için tatili evimde geçireceğim" dedi. Üniversite öğnrecisi Bilal Yahşi ise, "Yurtlarda kalıyoruz. Orada giriş çıkışlarda parmak okuyucular var. Bizde bu virüs veya başka hastaıklara yakalanmamak için verilen tatili Tokat'ta ki evimde geçireceğim" diye konuştu.

Otogardaki yoğunluğu değerlendiren Terminal İşletme Müdürü Mahmut Körkoca ise; “Cumhurbaşkanımızın almış olduğu tedbirler çerçevesinde eğitime ara verildi. Bu aradan dolayı üniversitelerimiz 3 hafta tatil oldu. Bu nedenle terminalde aşırı bir yoğunluk var. İşletmemiz gerekli tedbirler alındı. İlave servislerimiz yapıldı. Her firmanın 20'ye yakın ek servisleri var. Şuan hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak" dedi