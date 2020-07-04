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Niğde polisi kaçak 50 ton akaryakıt ele geçirdi

Niğde’de kaçak akaryakıt operasyonunda 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonunda 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bor ilçesinde çevreden topladıkları atık yağları motorine dönüştürerek piyasaya süren kişi ve işletmelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.T., H. T., T.S., R. A., M. Ö., A. Y., R. Y. Ve İ.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada yaklaşık 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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