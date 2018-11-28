Niğde polisinden uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Niğde'de polis ekipleri tarafından 1 kilo 426 gram esrar maddesi ele geçirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Bor İlçesi'nde M.O. ve K.O. isimli şahısların ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi bulundurdukları bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelilerin evinde Narkotik Dedektör Köpeği ile yaptığı aramada, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 kilo 426 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bor Adliyesi sevk edilen M.O. ve K.O. mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri: ““Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucu Madde Kullanan Şahıslara” yönelik operasyonlarımız hız kesmeden kararlılıkla sürdürecektir” dediler