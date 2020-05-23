İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde sessizliğe büründü

Niğde’de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis bir çok noktada uygulamaya başladı.

Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis bir çok noktada uygulamaya başladı. Araçla dışarı çıkan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.


Korona virüs mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'de, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, şehrin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin belgelerini kontrol etti, evrakı eksik olanlar hakkında işlem başlattı. Derbent kavşağında tedbirleri ihlal iki kişiye cezai işlem uygulandı. Bazı vatandaşlar ise evlerime yakın yürüme mesafesinde bulunan marketlerde alışverişlerini yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.