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Niğde sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde’de de kısıtlamalar başladı.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde'de de kısıtlamalar başladı.


Saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Niğde'nin ana caddeleri ve sokakları sessizliğe büründü. Asayiş ve Trafik ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı uygulamada, sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek, belgesi olmayanları uyardı. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, uygulama noktasını ziyaret ederek polislere kolaylıklar diledi. Ergun, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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