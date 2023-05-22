Niğde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Yeni içme suyu ve kanalizasyon hatları döşeyen ekipler büyüyen şehrin altyapı ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Eski Fertek Yolu üzerinde yağmur sularının tahliyesi için mazgal çalışmaları devam ediyor. Bor yoluna alternatif olarak açılacak olan ve şehrin trafik yükünü azaltacak 30 metrelik yolda altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Yeni Sanayi Bölgesindeki Mobilyacılar Sitesinde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapılıyor. Fertek Mahallesi'nde ise içme suyu hattı çalışmalarına devam ediliyor. Efendibey Mahallesi'nde rögar yükseltme faaliyetleri devam ediyor.

"Bütün amacımız daha sağlıklı hizmet sunmak"

Çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları ve içme suyu hatları yapılıyor. Aynı zamanda mazgal yapımı ve rögar yükseltme işlemlerimiz devam ediyor. Şehrimizin birçok yerinde hatlarımızı yenilemek adına çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile il genelinde daha sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün amacımız halkımıza daha sağlıklı bir hizmet sunmaktır" ifadelerini kullandı.

"Niğde altyapı hizmetlerinde altın çağını yaşıyor"

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2023 yılında da altyapı hizmetlerinde yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şehrin birçok noktasında eskiyen altyapıyı yenileyen Niğde Belediyesi, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Niğde için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni çalışmalar başladı

Bugün, hayvan pazarı, besihaneler ve kalsit işletmeleri bölgesinde önemli bir içme suyu çalışması başladı. Bu çalışmalar, bölgedeki mevcut içme suyu altyapısını güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefleniyor. Yıllar boyunca süren yoğun kullanım nedeniyle hayvan pazarı, besihaneler ve kalsit işletmeleri bölgesi, içme suyu ihtiyaçlarında bariz bir artış yaşamıştır. Bu nedenle, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bu sorunu çözmek ve bölgenin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için çerçeveli bir çalışma başlattı.

Çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, hayvan pazarı, besihaneler ve kalsit işletmeleri bölgesinin daha modern, verimli ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısına sahip olması hedeflenirken, bölgedeki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunulacak ve yerel ekonomiyi canlandıracak.