Niğde Tarım Çalıştayı gerçekleştirildi

Üniversitede gerçekleştirilen çalıştaya Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Niğde Tarım Konseyi Başkanı ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, dekan ve müdürler, davetliler ve iş dünyasından çok sayıda işadamı yer aldı. Yoğun katılımla üniversite Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen çalıştayda, Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, Gıda-Sanayi ve Dış Ticaret olmak üzere dört sektörde, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve kanatlı hayvancılık, meyve üretimi, sebze üretimi, tahıllar ve baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır, mera ve yem bitkileri konularından oluşan toplamda sekiz alt başlık ele alındı. Programda açıklamalarda bulunan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; Niğde Tarım Çalıştayı'nın verimli geçeceğine inandığını ifade ederek tüm katılımcılara başarılı bir çalıştay temennisinde bulundu. Açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise; “Gerek Covid-19 gibi pandemiler gerekse sıcak savaşlar nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamı, hepimize tarımın ve gıda üretiminin önemini bir kez daha çok açık olarak göstermektedir. Tarım tüm ülkeler için savunma sanayi kadar gerekli ve vazgeçilmez bir sektördür” diyerek tarımın ne denli önemli bir sektör olduğuna vurgu yaptı. Niğde'nin önemli bir tarım kenti olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarının devamında, “Niğde'miz bugün de Türkiye'de patates, elma, fasulye, lahana, çavdar gibi bitkilerde en fazla üretimin yapıldığı ilk üç il arasında, salçalık domates, nektarin, kiraz gibi bitkilerde ise ilk 10 il arasında yer alarak bu önemini korumaktadır” ifadelerini kullandı. NİTAK'ın kuruluşundan da bahseden ve ortak akılın önemini de vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarını; “Buraya gelerek çalıştayımıza katılan, bilgi ve deneyimleri ile katkı sunacak tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, ilimiz ve ülkemiz açısından yararlı ve hayırlı bir çalıştay olmasını diliyorum” sözleri ile noktaladı.

Program, Üniversite Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan'ın sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Çalışkan sunumunda Niğde Tarım Çalıştayı'nın amacını ve yöntemini, çalıştay katılımcıları ile paylaştı. Niğde Tarım Çalıştayı'na ayrıca AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin ve AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç da öğleden sonraki oturuma ziyarette bulunarak desteklerini ifade etti.

Niğde Tarım Çalıştayı, raporların sunumunun ve çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.