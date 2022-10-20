Niğde Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Niğde'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Fuar açılışına; Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, firma yetkilileri ve üreticiler katıldı. Niğde'nin tarım kimliğiyle ön plana çıktığını belirten Vali Koç şunları söyledi; "Niğde, artık sadece tarımda değil, kabuğunu kırmış, özellikle sanayide ve her sektörde hak ettiği yeri almak üzere koşar adımlarla büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Ama biz tarım kenti kimliğimiz olmasından gurur duyuyoruz. Niğde birçok temel gıda maddesi üretiminde Türkiye'de ya 1'de, ya 2'de ya 3'te. Bundan dolayı bütün çiftçilerimizi, üreticilerimizi onlara her alanda destek veren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise fuar çerçevesinde düzenlenecek elma festivalinin Bartın'daki maden faciası nedeniyle 12-13 Kasım'a ertelendiğini söyledi. Özdemir konuşmasında; "Yapacağımız elma festivalinin Niğde elmasını bütün dünyaya tanıtacak etkinliklerin en başında geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Uluslararası Elma Festivali de çok önemli. Dünyada üçüncü ülke olarak Türkiye'de ve Niğde'de düzenlenecek olan elma festivali de yine Niğde elmasının tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü bu devirde artık şunu görüyoruz ki; markalaşmak çok önemli. Markalaşamadığınız sürece, marka olamadığınız sürece istediğiniz hasılayı elde edemiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, sonrasında protokol üyeleri fuar alanını gezerek katılan firma yetkilileriyle sohbet etti.

Bu sene 7'ncisi düzenlenen ve 270 firmanın yer aldığı fuar 23 Ekim'e kadar açık olacak.