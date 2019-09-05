Niğde U12 Cup Turnuvası yapıldı

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Anadolu FK tarafından düzenlenen 'Niğde U12 Cup Turnuvası'nda 12 kulübün katılımıyla 12 yaş altı futbol takımları 5 Şubat Stadı'nda mücadele etti.

Önemli spor adamlarının da katıldığı turnuvanın açılışında konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, düzenledikleri bu organizasyon ile amaçlarının futbolu tabana yaymak, futbolun altyapısını güçlendirmek ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi.

Niğde'de genç yetenekleri yetiştirip hem Türk hem de dünya takımlarında top koşturmalarını sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerine belirten Vali Şimşek, “Çocukların sağlıklı beslenmesi ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutulması anlamında, ‘sağlıklı çocuk projesi', çocukların futbolla buluşturulması sağlamak içinse ‘çocuk tribünü' ile birlikte Niğde'de bir futbol okulu açtıklarını kaydetti.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise, "Niğde U12 Cup'a gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Yolumuza devam ediyoruz. Niğde'de güzel şeyler yapacağız. Bizim birinci sloganımız iyi birey, iyi vatandaş ve iyi sporcudur” ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, “Bu tür organizasyonları biz Avrupa'da görürdük, şimdi ülkemizde bu tür organizasyonlar sayesinde çok iyi insanlar ve çok iyi futbolcular çıkacak” dedi.

Niğde'de bir futbol bayramı yaşandığını belirten ünlü teknik adam Ertuğrul Sağlam da, “Türk futbolunun en önemli sorunu nedir diye kime sorsanız altyapılar diye cevap verir Fakat buna karşılık birkaç kulübün dışında bu sorunla alakalı bir çözüm üretmek için parmağını kıpırdatmadığını görüyoruz. Bu bozuk yapıya, bu bozuk düzene inat ısrarla fedakarca altyapı organizasyonu için birçok şeyini veren, birçok şeyi feda eden bir kulüp var karşınızda. Ben yakılan bu ateşin diğer kulüplere de sirayet etmesini bir futbol adamı olarak çok istiyorum ve kendilerine Türk futboluna yaptıkları katkılarda dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklara iyi futbolcu olabilmek adına mücadele edin ve derslerinize iyi çalışın diyorum. Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ı örnek alın. Bu iki isim sizler için çok güzel bir örnektir” dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, “Daha fazla kolaycılığın yaşandığı bu dönemlerde Altınordu Spor Kulübü çok anlamlı bir hamle başlattı. Ben gerçekten bu hamleyi çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından organizasyona katılan, Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Niğde Anadolu FK, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor kulüplerinin 12 yaş altı ekipleri mücadele etti.

Niğde U12 Cup Turnuvası açılışına Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkan Vekili Asım Acar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Halil İbrahim Yaşar, kamu kurum müdürleri ve sporcular katıldı.