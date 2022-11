Niğde Valisi öğretmeninin gününü kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Portrelerle Şehit Öğretmenlerimiz' temalı resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Programda; Vali Mustafa Koç; öğrenciliğinde Rize Sağlık Lisesi Müdürü olan ve şimdi Niğde 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmeni Kemal Terzi ve eşi Şengül Terzi'ye çiçek ve hediye takdim etti. Vali Mustafa Koç, İl Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, öğrencileri aklın ve bilimin rehberliğinde yetiştiren öğretmelerin, geleceğin gerçek mimarları olduğunu ifade etti. Vali Koç; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de; 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır' sözleriyle önemini belirttiği siz değerli öğretmenlerimizin, ‘Öğretmenler Günü'nü her yıl aynı şevk ve heyecanla kutluyoruz. Çocuklarımızı sevgiyle, şefkatle, ilimle, irfanla, ahlakla, faziletle donatınız. Onları itina ile yetiştiriniz ve en önemlisi iyi bir insan olmalarını sağlayınız. Her çocuğumuzun özel olduğuna inanarak ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda onları geleceğe hazırlayınız" dedi. Vali Koç, konuşmasının ardından öğrenciliğinde Rize Sağlık Lisesi Müdürü olan ve halen Niğde 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmeni Kemal Terzi ve eşi Şengül Terzi'ye çiçek ve hediye takdim etti. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise programda yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Başağın yetişmesine engel, zararlı otlar değil; çiftçinin ihmalidir. Bu sebeple de milletin milli, ahlâkî ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından dünyaya örnek olmasında ve öğrencilerin bu idealde yetiştirmesinde öğretmenlerin katkısına paha biçilemez."

Programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi ile oratoryo ve halk oyunları gösterisi sundu, aday öğretmenler yemin etti ve emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.