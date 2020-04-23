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Niğde Valisi Şimşek, çocukların bayramını kutladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 çocuğu evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Vali Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlkokul öğrencileri Şehit Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci'nin kızı Zeynep İnci Özbahçeci'yi, 23 Nisan'da dünyaya gelen Zeynep Nida Yiğit'i ve annesiyle yaşayan Muhammed Oktay'ı evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan çocuk bayramlarını kutladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Şimşek: “çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum” dedi.


Ziyaretlerde çocuklar ezberledikleri şiirleri okudu.

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