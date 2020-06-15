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Niğde Valisi Şimşek, dolu zararı gören bahçeleri inceledi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, dolu nedeniyle zarar gören meyve bahçelerini inceledi.


2 gündür etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Gümüşler Kasabası ve çevresindeki zarar gören meyve bahçelerini gezerek Tarım Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.


Vali Şimşek, Tarım Müdürlüğü ekiplerin hasar tespiti için çalışma yaptığını ifade eden Şimşek, üreticilerin zararının karşılanması için devletin imkanları ölçüsünde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.


Vali Şimşek, "Bu büyük bir afet, belki yüz yılda bir gelen bir afettir. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle afetlerden bizi korusun. Devletimiz, çiftçimizin yanındadır. Elimizden geldiği kadar onlara destek olacağız” dedi.

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