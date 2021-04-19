Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'den 23 Nisan mesajı

Vali Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte kutlamanın engin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

23 Nisan 1920'de cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Türk milletinin gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve istikbal mücadelesi vererek yeniden diriliş örneği sergileyerek egemenliğini eline aldığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Şimşek, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklarımız aracılığıyla tüm dünyaya ilettiğimiz dünyadaki tek bayram olma özelliğini de taşımaktadır. Her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olan sevgili yavrularımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışarak onları eğitmek, geleceğe hazırlamak kendi başlarına karar verebilen, hayatın zorluklarıyla baş edebilecek ölçüde donanımlı, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci meclisimizin kahraman üyelerini, tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum."