Niğde Yemekleri Dünyaya Tanıtılacak

Niğde yemekleri ile Osmanlı yemeklerinin hazırlanıp sunumunun yapılacağı 'Tabal Gastronomi Evi', Saruhan Mahallesi'nde, Akmedrese'nin karşısındaki Kültür Evinde hizmete girdi.

Niğde Belediyesince devralınarak Gastronomi Evi'ne dönüştürülen tarihi yapıda, 100'e yakın yemek çeşidi hem yöre halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediyesi Başkanı Emrah Özdemir; Niğde'nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle birlikte, yeme-içme kültürünün tanıtılması için de çaba gösterdiklerini söyledi. Özdemir; “İnsanlar yeni yerler, yeni destinasyonlar görmenin yanında, gezip gördükleri yörelerin farklı lezzetlerini de tanımak, bilmek istiyor. Turizmin geleceği açısından önemli bir yere sahip olan gastronomi için Niğde Belediyesi olarak biz de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu alanla ilgili yatırımlarımızı hızla artıracağız” dedi.

Gastornomi evine Tabal adınının verilmesi milattan önce 800'lü yıllarda Niğde ve çevresinde hüküm süre Tabal Krallığının yeme içme kültüründe önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanıyor. Tanıtımda kullanılan ‘çift başlı'aslan heykeli de Tabal krallığına ait bir figür. Ayrıca projede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında 25- 40 Yaş arası kadınlar istihdam ediliyor. Gastronomi evinde; Söğürme, ayva boranası (coğrafi işaretli), Niğde tarhana çorbası, Arapaşı çorbası, Kaşarlı pide, Fındık lahmacun, Kıymalı yumurtalı pide, Haşlama içli köfte, Tereyağlı humus, Babagannuş, Şakşuka, Tahinli köz patlıcan yoğurtlaması, Barbunya pilaki, Portakallı kereviz, Gavurdağı salatası, Toros salatası, Bulgurlu cızbız köfte, Küşleme, Yağlı kara, Ekşili ufak köfte, Niğde küp peynirli cevizli erişte, Etli lahana sarması, Kuru kabak sarması, Tas kebabı, Köfter kavurması, Cevizli elma dolması gibi 100'e yakın yiyecek, içecek ve salata yer alıyor.