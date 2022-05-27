Niğde yemekleri tanıtıldı

Niğde'de 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehrin yöresel yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanan hafta çerçevesinde Niğde'de lezzet şenliği düzenlendi. Niğde Valiliği koordinesinde Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu uygulama restoranında aşçılık programı öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yaptığı tarhana çorbası, üzüm borani, pastırmalı dermason kuru fasulye, ciğerli pilav, bostana salata, aşure ve reyhan şerbeti, katılımcılara ikram edildi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak için farklı etkinlikler yapıldığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinlikleri daha planlı, profesyonel ve amaç odaklı yapmak için asırlık tariflerle Türk Mutfağı Kitabı'ndan da yola çıkarak 81 ilde ve farklı ülkelerde benzer etkinlikleri yaptığını belirten Kılınç şunları söyledi: “Bu kitabımız Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde çok ünlü şeflerle Kültür ve Turizm Bakanlığımızca hazırlandı. Bakanlığımızın bir hedefi var, sürdürülebilir bir turizm. Bakanlığımız turizmi 12 aya yaymak istiyor. Kış turizmini kışın, yaz turizmini yazın yaparsınız, 12 aya yaymanız için turizmde çeşitliliği artırmanız lazım. En önemli araç da gastronomi. Yemeğin mevsimi olmaz, her mevsim yenecek şeyler olur."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise gastronomiye çok önem verdiklerini ifade etti. Önceki günlerde bir yemek kitabı hazırladıklarını anlatan Başkan Özdemir, "Kitapta, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz var. Bulduğumuz her fırsatta Niğde'nin yemeklerini, tarihini unutturmamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda Ak Medrese'nin karşısında üniversiteden aldığımız tarihi bir konağı yöresel lezzetler sofrası olarak faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

Programa AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.