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Niğde'de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Niğde’de Narkotik ekipleri, düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Niğde'de Narkotik ekipleri, düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen risk analizi çalışmaları sonucu uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ettiği yerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 556,43 gram ağırlığında metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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