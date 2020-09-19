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Niğde'de 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi

Niğde’de jandarma ekiplerin yaptığı operasyonda 1 kilo 700 gram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekiplerin yaptığı operasyonda 1 kilo 700 gram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiftlik ilçesi Çardak köyünde 1 kişinin evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı operasyonda 1 kilo 700 gram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ve 5 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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