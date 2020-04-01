Niğde'de 1 köy karantinaya alındı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı.

Karantinaya alınan köy ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Altunhisar ilçemize bağlı Ulukışla köyü 01.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir."