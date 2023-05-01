İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de 1 Mayıs'ı halaylar çekerek kutladılar

Niğde’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.


Eğitim İş Sendikası Niğde Şubesi tarafından Ömer Halisdemir Meydanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan'ın konuşmasın ardından toplanan kalabalık müzik eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.


Özkan konuşmasında; "Bugün, yoksulluğa, bu sömürü düzenine karşı haykırmak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü alanlarda kutlamak için toplandık. Bir yandan da yaşadığımız büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın acısını ulusça yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın ruhları şad olsun, ulusça başımız sağ olsun” dedi.

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