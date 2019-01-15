Niğde'de 1 milyon 369 bin kişi sağlık hizmeti aldı

Öğr. Üyesi Bilal Günaydın 2018 yılında 1 milyon 369 bin 078 hastaya hizmet ettiklerini söyledi.

2018 yılı değerlendirme toplantısı yapan Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, hastanede yapılan hizmetler ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.

Hastaneden birçok ameliyat ve operasyonların yapıldığını ifade eden Günaydın, hastaneden sevklerin çok aza indirildiğini belirtti. Günaydın ayrıca hastanede yeni alınan cihazların hizmetine girdiğini ve Niğdeli hayırsever birçok vatandaşın hastaneye cihaz alımı yaparak bağışta bulunduğunu vurguladı.

Başhekim Günaydın açıklamasında şunları söyledi: ‘‘2018 yılı içerisinde hastanede toplamda 1 milyon 369 bin 78 kişi hizmet aldı. Bu hizmetlerle beraber birçok yapılmamış ameliyat ve operasyonlar gerçekleştirdik. Farklı branşlarda yapılan sevkleri en aza indirdik. 131 uzman hekim ve 37 Dr. Öğretim üyeleri ile Niğdeli vatandaşımıza hizmette bulunuyoruz. 23 bin 285 vatandaşımıza ameliyat yaptık. Burada en çok mutlu eden şey ise Niğdeli hayırseverlerimizdir. Bir çok tıbbi cihaz alımlarında büyük destek sağladılar'' dedi.