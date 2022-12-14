Niğde'de 10 adet yerli patates çeşidi geliştirildi

Niğde'de su ana kadar 10 yerli patates çeşidinin geliştirildiği Patates Araştırma Enstitüsünde, ıslah çalışmaları devam ediyor. Enstitünün doku kültürü laboratuvarında tüplerin içinde yaklaşık 60 bin invitro bitki ve 70 bin adet mini yumru, 150-200 ton arasında da elit kademede tohumluk üretiliyor. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bir patatesin meristem dokuyu almakla başlayıp mini yumruyu elde etmeye kadar geçen sürenin ortalama 12 ay olduğunu söyledi.

Enstitü Müdürü Pırlak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüde, modern laboratuvarlarda ve tam kontrollü seralarda yerli çeşitlerin üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, 10 yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını kaydetti. Pırlak, "Bu çeşitlerimizin özel sektöre devrini gerçekleştik, çoğaltım ve sertifikasyon işlemleri yapılıyor. Bu yıl itibarıyla yerli çeşitlerimiz Onaran 2015 ve Nam, ilk kez üreticilerimize sertifikalı bir kademede ulaşacak. Enstitüde yerli çeşitlerin üretimini meristem doku kültürü yöntemiyle ıslah süresini kısaltmak ile gen kaynaklarını muhafaza etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan biyoteknolojik yöntem gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz bitkileri, iklimlendirme odasında çoğaltıp büyüttükten sonra tam kontrollü seralarda mini yumru üretimini yapıyoruz” dedi.

Enstitüde 12 ay boyunca patates üretimi yaptıklarını ifade eden Pırlak, "Enstitümüzde 12 ay boyunca patates üretimine devam ediyoruz. Sadece topraklı sistemde üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda aeroponik (topraksız tarım) ve hidroponik (su içinde mineral besin çözümleri kullanılan) sistemde tohumluk üretmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizin eline daha hızlı ve daha fazla çeşidin geçmesi için çalışıyoruz. Şu anda özellikle ülkemizin ihtiyacı olan yemeklik, sanayilik çeşitlerin geliştirilmesiyle ilgili ıslah çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki zamanlarda da sanayilik çeşitlerimizi sunacağız ve patates sektörümüze kazandıracağız. Gerek enstitümüz, gerek üniversiteler, gerekse özel sektörümüzle patates tohumluk ihtiyacını yurt içi imkanlarla sağlanması için hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Doku kültürü laboratuvarımızda tüplerin içinde yaklaşık 60 bin invitro bitki üretiyoruz. Bunun yanında 70 bin adet mini yumru, 150-200 ton arasında da elit kademede tohumluk üretiyoruz" şeklinde konuştu.