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Niğde'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yılında Niğde’de anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Niğde'de anıldı.


Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.


Program daha sonra İl Kültür Merkezi'nde devam etti.

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