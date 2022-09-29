Niğde'de 130 bin ton lahana rekoltesi bekleniyor

Lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada olan Niğde'de, bu sene yaklaşık 130 bin ton ürün rekoltesi bekleniyor.

Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü'ndeki lahana tarlalarını ziyaret eden Niğde Valisi Mustafa Koç, çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Kürekle lahana kesen Vali Koç, yaptığı açıklamada, Niğde'nin tarım kenti olduğunu söyledi.

Vali Koç, kentin sadece lahanada değil, patates, elma, buğday gibi birçok üründe ön plana çıktığını ifade etti. Türkiye'de geçen yıl üretilen yaklaşık 598 bin ton lahananın 136 bin tonunun Niğde'de yetiştirildiğini dile getiren Koç, "Bu üretimle Niğde Türkiye'nin ikincisi durumunda. Bu her geçen gün artıyor. Ekim alanları daha çok merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğunlaşıyor. 5 yıl önce 95 binlerde olan üretim yüzde 41 arttı. 3 ülkeye ihraç ediyoruz. Niğde'deki üreticilerle gurur duyuyoruz. Onlar ürettikçe ilimiz büyüyor, ülkemiz büyüyor. Çünkü geçtiğimiz salgın döneminde de gördük ki en stratejik sektörlerin başında tarım geliyor. Bu nedenle çiftçilerimizin her türlü yanındayız, onların emekleri boşa çıkmasın. Bu sene de gayet mutlular. Allah bozmasın. Bu sene lahana üretimi biraz düşecek. Yaklaşık 18 bin dekarda 130 bin ton üretim olacak” ifadelerini kullandı.