İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde’de KOM ekipleri tarafında 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Niğde'de KOM ekipleri tarafında 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM)ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıt olarak satan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 14 tank içinde toplam 14 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili F.A. ve A.A. Gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.