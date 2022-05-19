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Niğde'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Niğde’de tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler; engelliler için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Niğde Gençlik ve Spor Müdürü İlker Ötgünlü, Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler; halk dansları, cimnastik, ritim ve perküsyon ile okçuluk gösterileri sundu, şiirler okudu.


Törene Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Mİlletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular katıldı.

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