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Niğde'de 2 katlı ev yandı

Niğde’de iki katlı metruk binada yangın çıktı.

Niğde'de iki katlı metruk binada yangın çıktı. Yangının çıktığı bina alev alev yanarken, yan binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı.


Olay, saat 00.00 sularında Niğde Şahinali Mahallesi Amas yolunda bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı metruk binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın yan binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan aynı binada daha önce de yangının çıktığı öğrenildi.


Kısa sürede çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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