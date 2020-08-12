İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Niğde’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Niğde'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Niğde-Ulukışla karaya yolunun Kavuklu köyü girişinde meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki 51 AAJ 023 plakalı otomobil, Halit Günay'in kullandığı 51 LB 502 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.