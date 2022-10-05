Niğde'de 2022 yılı KÖYDES projesi tamamlandı

Niğde'de KÖYDES Projesi Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2022 yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde Niğde'ye tahsis edilen 2. dilim ödenek ile uygulanan projelerin durumu ve 2022 yılının tamamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. 2022 yılında Niğde'ye iki dilim halinde KÖYDES Projesi çerçevesinde toplam 38 milyon 11 bin 268 TL ödenek geldiği ifade eden Vali Koç:, "İlimize bu yıl tahsis edilen KÖYDES Projesi ödeneği ile yol ve ulaşım hizmetleri sektöründe muhtarlarımız ile vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirildi. ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' düsturuyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmalarını gerçekleştiren il özel idaresi ekiplerimizi de gösterdiği özverili çalışmadan dolayı tebrik ediyorum” dedi.