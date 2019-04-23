Niğde'de 23 Nisan Çocuk bayramı coşkuyla kutlandı

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı.

Program Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Ömer Halisdemir Meydanında gerçekleştirildi.

Ömer Halisdemir meydanındaki Kutlama törenleri saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlatıldı. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma sunuldu.

Yaşar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyada eşi ve benzeri bulunmayan, iki farklı unsuru bir araya getiren milli bir bayram olduğunu söyledi.

Bu bayram bir taraftan Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atıldığı ve egemenliğin ilan edildiği anlamlı bir gün, diğer taraftan yarının büyükleri, geleceğin teminatı çocuklar için bir şenlik olduğunu belirten Yaşar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri göstermek için, bu bayramı sevgili çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar; “Bir devlet bir halk yedi düvele karşı mücadele vererek, küllerinden yeniden ortaya çıkış destanı yazmış, bunu da 23 Nisan 1920' de Türkiye Büyük Millet Meclisini Ankara'da kurarak tescil etmiş ve bütün dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetin kurulması ne kadar önemli ise onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önemlidir. Bunu çok iyi bilen Atatürk çocuklarımıza ve gençlerimize “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz” tarihi mesajı ile vurgu yapmıştır. Ayrıca geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ederek, onları onure etmiştir. Uğrunda binlerce vatan evladının şehadete koştuğu bu mukaddes toprakların ebediyen Türk yurdu olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile tüm dünyaya ilan edilmiştir. İmkansızlıklar içerisinde verdikleri mücadele ile bu topraklarda ezan sesinden başka bir sedanın yankılanmayacağını ve şanlı bayrağımızın göklerimizde sonsuza dek dalgalanacağını Anadolu insanı tarihe altın harflerle yazmıştır. Anayasamıza göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu, milletin üzerinde hiçbir gücün olmadığı ve olamayacağının teminatıdır. Ulusal egemenlik bizim en değerli hazinemizdir. Bu milletin kahraman evlatları canı pahasına vatanına milletine bayrağına sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Bu bağlamda bizlere düşen Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza imkanlar oluşturmak, onları vizyon sahibi yapmak, milli manevi değerlerle donatmak zorundayız. Bu çalışmalar onlar için bir lütuf değil aksine biz yetişkinler için üst düzey bir sorumluluktur. Hz. Ali; “çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin” veciz sözü ile biz eğitimcilerin vizyonunu ortaya koymuştur. Biz eğitim ordusu da bize emanet edilen çocuklarımızı bu bilinç/vizyonla geleceğe taşımak için mücadele etmekteyiz” dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ve öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi.