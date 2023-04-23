Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdürü Yaşar yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir bayram olduğunu belirterek; "Bu bayram hem Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini temelinin atıldığı ve egemenliğin ilan edildiği anlamlı bir gün hem de yarının büyükleri, geleceğin teminatı çocuklara bir şenliktir" dedi. Konuşmanın ardından, öğrenciler, şiirler okudu ve gösteri sundu.

Törene, Vali Vekili Resul Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti ve sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.