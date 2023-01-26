Niğde'de 3 kişilik elektrikli araç üretiliyor

Niğde'de bir firma tek kapılı 3 kişilik elektrikli araç üretimine başladı. Fabrika Müdürü Abdulkadir Açıkgöz, elektrikli araçların seri olarak üretim yaptıklarını ve ayda 30 araç ürettiklerini söyledi.

Üç kategoride araç ürettiklerini belirten ve araçların hızının 45 kilometreye kadar ulaşabildiğini aktaran Açıkgöz; "Araçlarımız 4 tekerlekli, 3 kişilik elektrikli otomobil. Bir sürücü, 2 yolcu rahatlıkla binebiliyor. 45 kilometre hız limiti, 80 ile 100 kilometre arasında da menzili var. Şu anda araçlarımızın Avrupa Tip onayı var, yurt dışına da satabiliriz. Ama özellikle Niğde ve yakın çevreleri daha sonra Türkiye geneli ve yurt dışı satışı düşüneceğiz. Çok talep var, gelecekte her eve lazım olacak bir araç. Yakın mesafelerde insanlar ulaşımını bu araçlarla sağlayacaklar. Özellikle ev hanımları, öğretmenler, memurlar her gün günübirlik işe gidip gelen şehir içi trafiğinde kullanılacak araçlar. 250 kilograma kadar yük kapasitesi var. Aracımız, 380 kilo diyebiliriz” ifadelerini kullandı.