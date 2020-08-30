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Niğde'de 30 Ağustos çelenk sunumu yapıldı

Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ile STK'lar katıldı.


Törende konuşma yapan Jandarma Teğmen Mehmet Efe Sevil: “30 Ağustos zaferi ile Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki yüce Türk ulusu emperyalist güçlerin işgalci ordularını anavatan topraklarından kesin olarak çıkarıp edebi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturmuştur. Bu zafer bütün otoriterlerin tartışmasız deha kabul ettiği Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'da sağlanan milli birlik beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır” dedi.

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