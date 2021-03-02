İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de 38 bin 911 öğrenci eğitime başladı

Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Niğde’de 38 bin 911 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Niğde'de 38 bin 911 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme süreci ile ilgili olarak alınan kararları açıklamasının ardından turuncu kategoride bulunan Niğde'de yüz yüze eğitim başladı.


Niğde'de il geneli okul öncesi 6 bin 500, ilkokulda 22 bin 368, ortaokul 8. ve 12. sınıflarda ise 10 bin 43 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.