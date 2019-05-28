Niğde'de 39 Kıbrıs gazisine Madalya verildi

Niğde'de 39 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler onuruna tören düzenledi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve Kıbrıs gazileri katıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin şanlı tarihin kahramanlıklarla dolu sayfalarından birisi olan Kıbrıs Barış harekâtının canlı tanıkları olduğunu söyledi. Şimşek şunları dedi; "Bilindiği üzere bundan yaklaşık 45 yıl önce yavru vatanımız Kıbrıs'ta soydaşlarımız, büyük bir saldırı, zulme ve haksızlığa maruz kalmışlardı. Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve geleceği tehdit altındaydı. Fakat Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekâtında da büyük bir zafere imza atarak; soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. İşte bugün burada bu zaferde büyük bir payı olan, canı pahasına yavru vatanımızın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarının birer nişanesi olarak bu madalyaları takdim ediyorum."

Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğunu belirten Vali Şimşek; “Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Bugün soydaşlarımız KKTC olarak Kıbrıs'ta hür ve bağımsız bir devlet olarak varlıklarını devam ettiriyorlarsa, barış ve güven içerisinde yaşıyorlarsa sizlerin sayesindedir. Onun için Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimiz ve millet olarak bizler sizlere olan borcumuzu hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Sizler göstermiş olduğunuz cesaret ve kahramanlıkla gazi oldunuz ve milletimizin gönlündeki en yüce makama ulaştınız. Çünkü şehitlik ve gazilik, Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Bizim için şehit 'nurlanmış' gazi ise 'onurlanmış' askerdir. Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Elde edilen bu makamların yanında vereceğimiz bu madalya sadece tamamlayıcı bir unsurdur. Verdiğimiz madalya, devlet olarak millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir. Hayat boyu saklayacağınız, torunlarınıza bırakacağınız bir değerdir. Şunu biliniz ki; Devlet olarak, millet olarak daima sizlerin yanınızdayız, yakınınızdayız, sizlere tüm devlet kapıları sonuna kadar açıktır. Sizlerin sorunları bizim sorunlarımızdır. Hayatınızın bundan sonraki bölümünde sizleri rahat ettirmek bir görevdir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Şimşek tarafından 39 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.