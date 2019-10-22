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Niğde'de 4 bin 390 kişi iş sahibi oldu

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ‘Burası Türkiye Burada İş var’ sloganı ile başlatılan istihdam seferberliğinde 4 bin 390 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ‘Burası Türkiye Burada İş var' sloganı ile başlatılan istihdam seferberliğinde 4 bin 390 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı son toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Şimşek; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Burası Türkiye burada İŞ var' sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği devam etmektedir. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce 01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinden 4 bin 982 açık iş ilanı alınmış, 4 bin 390 kişi özel sektörde bu iş ilanlarında işe yerleştirmiştir. Ayrıca özel sektör temsilcileri ile düzenlenen 330 farklı işbaşı eğitim programından 716 kursiyer mezun edilerek yine işbaşı yaptırılmıştır. Ülkemizin kalkınması ve işsizliğin önlenmesi adına ilimizde tüm paydaşlarla işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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