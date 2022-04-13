İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi

Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 4,5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.

Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 4,5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramalarda aracın kasasında 4,5 milyon adet dolu makaron bulundu.



Bulunan materyallere el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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